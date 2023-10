Tschentscher gibt Amt des Bundesratspräsidenten an Schwesig

Mehr zum Thema

Landesgewässerschau: Experten und Minister beraten Strategie Fachleute aus der Wasserwirtschaft und MV-Umweltminister Till Backhaus (SPD) treffen sich am Freitag (08.30 Uhr) in Gützkow (Vorpommern-Greifswald). Anlass ist die jährliche Landesgewässerschau für Mecklenburg-Vorpommern. Dabei werden der Zustand der Fließgewässer und Seen nach dem Sommer diskutiert und Maßnahmen besprochen, wie Niederschlagswasser länger in der Landschaft gehalten werden kann. Dies hält Backhaus für nötig, damit das kostbare Nass wieder stärker in tiefere Bodenschichten eindringen und so auch der Grundwasserstand wieder verbessert werden kann. Dabei muss auch auf die jeweiligen Wasserrechte der Bodeneigentümer Rücksicht genommen werden, wie es von den Wasser- und Bodenverbänden hieß.

Konvoi fährt von Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg Nach einer Bundeswehrübung soll sich am Freitag ein Militärkonvoi mit etwa 120 Fahrzeugen auf den Weg von der Kleinstadt Torgelow im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns nach Beelitz in Brandenburg machen. Autofahrer seien gebeten, möglichst großen Abstand zum Konvoi einzuhalten und nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge zu fahren, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit.