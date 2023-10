Trotz Zuwachs: Hunderte Lehrstellen in Sachsen unbesetzt

Mehr zum Thema

Polizeieinsatz in Glauchau: Polizei nennt noch keine Details In Glauchau (Landkreis Zwickau) gibt es derzeit einen Polizeieinsatz. Daher sei im Stadtgebiet mit zeitlichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Details zu dem Einsatz teilte sie zunächst nicht mit.