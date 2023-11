Trotz Warnstreiks übersichtliche Lage am Hauptbahnhof

Nur wenige Reisende sind am Abend am Hamburger Hauptbahnhof unterwegs.

16. November 2023 um 13:21 Uhr

Flaute in den Bahnhöfen im Norden. An den Bahnsteigen und auf den Gleisen ist derzeit wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft der Lokführer wenig los. S-Bahnen fahren in Hamburg, aber nicht alle.