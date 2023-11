Trotz Trainerjob: Mattuschka bleibt TV-Experte

Mehr zum Thema

Berliner Duo spricht in Schulen über den Gaza-Krieg Kann man in der Schule über den Krieg zwischen Israel und der Hamas sprechen? Eine Berlinerin mit palästinensischen und ein Berliner mit israelischen Wurzeln halten das für unverzichtbar.

Maren Kroymann beklagt „Schönheitsdarwinismus“ in Branche Grimme-Preisträgerin Maren Kroymann hat das aus ihrer Sicht langweilige Frauenbild in der Schauspielbranche kritisiert. Wenn wir jünger sind, sind wir die Frauen, die fuckable sind und das erotische Interesse von Männern hervorrufen. Dann sind wir Mütter. In der Klimakteriumszeit gibt es dann eine Lücke, da gibt es wenig Rollen. Danach kommt die Oma, grauhaarig oder nicht, das sind oft reduzierte Rollen, die kein großes Eigenleben haben, sagte die 74-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch).