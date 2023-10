Trotz Platz 18: Härtel soll Braunschweig-Trainer bleiben

Mehr zum Thema

„Brötchentaste“ soll bis Weihnachtsgeschäft in Betrieb gehen Die Brötchentaste soll an Parkautomaten in Bremen bis zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts wieder eingeführt werden. Sie kommt zurück, und zwar sehr bald, versicherte Mobilitätssenatorin Özlem Ünsal (SPD) dem Weser-Kurier (Dienstagsausgabe). Überall dort, wo es die Brötchentaste gab, wird es wieder möglich sein, für den schnellen Einkauf kostenfrei zu parken. Es werde noch wenige Wochen dauern, bis die 78 Parkautomaten wieder mit der entsprechenden Software ausgestattet seien. Die Kosten seien überschaubar.