Trotz Leinenpflicht in Naturschutzgebiet: Rehbock gerissen

Strobl: Razzia gegen Islamisten dient Schutz der Demokratie Im Zuge der seit dem Morgen laufenden deutschlandweiten Razzia gegen Islamisten im Umfeld des Islamischen Zentrum Hamburg (IHZ) hat die Polizei laut dem Landesinnenministerium auch ein Objekt in Stuttgart durchsucht. Mit den heutigen Durchsuchungen senden wir ein klares Signal an alle, die unsere freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstagmorgen in Stuttgart. Er sprach sich gegen jegliche Form von Extremismus und Antisemitismus aus.

VfB-Profi Millot kehrt vorzeitig von Länderspielreise zurück Stuttgarts Mittelfeldspieler Enzo Millot ist wegen einer Blessur vorzeitig von der französischen U21-Nationalmannschaft abgereist. Der 21-Jährige habe im Training einen Schlag aufs Knie bekommen und soll nach seiner Rückkehr genauer untersucht werden, teilte der VfB Stuttgart am Freitag mit. Millot ist in der stark in die Saison gestarteten Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß Stammspieler. Nach der Länderspielpause tritt der Tabellendritte am 25. November (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt an.