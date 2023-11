Trotz hoher Preise: Berliner wollen an Weihnachten schenken

Mehr zum Thema

Brandenburg: Private Haltung gefährlicher Tiere verbieten Die private Haltung gefährlicher Tiere soll nach dem Willen der Brandenburger Landesregierung grundsätzlich verboten werden. Dies kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag nach der ersten Tierschutzkonferenz an. Zwölf Bundesländer haben eine solche Regelung und Brandenburg wird folgen, aber in enger Abstimmung mit Berlin. Woidke nannte Großkatzen wie Löwen, Tiger und Leoparden als Beispiele.