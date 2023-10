Trotz FC-Fehlstarts: Hector „liebäugelt nicht mit Comeback“

Mehr zum Thema

Wüst trifft Litauens Regierungschefin Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Mittwoch in Vilnius Litauens Premierministerin Ingrida Simonyte getroffen. Im Zentrum des politischen Gesprächs hätten der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, aktuelle europapolitische Fragen und Potenziale der Zusammenarbeit beider Länder gestanden, teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei auf der Plattform X mit.