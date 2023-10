Trotz Demoverbots: Pro-Palästinensische Aktivisten

Mehr zum Thema

6:2 gegen München: Eisbären Berlin bleiben DEL-Spitzenreiter Die Eisbären Berlin haben durch einen klaren Heimsieg im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Tabellenführung verteidigt. Am Sonntagnachmittag gewannen die Hauptstädter gegen den aktuellen Meister EHC Red Bull München mit 6:2 (2:0, 2:1, 2:1). Yannick Veilleux und Zach Boychuk erzielten jeweils zwei Tore, außerdem trafen Marcel Noebels und Blaine Byron für die in allen Belangen überlegenen Berliner.