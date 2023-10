Trotz Aufholjagd: Alba Berlin verliert gegen Baskonia

Mehr zum Thema

Bundespräsident besucht Synagoge Knapp eine Woche nach dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel setzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Zeichen der Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft. Am (morgigen) Freitag werde er Gespräche mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in der Synagoge Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg führen, teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag mit.