Trotz 6:0: Eintracht-Coach Toppmöller warnt vor Helsinki

Auf Polizisten zugefahren: 29-Jähriger vor Gericht Ein 29-Jähriger, der bei einer Verkehrskontrolle auf einen Polizisten zugefahren sein soll, muss sich wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten. Am Mittwoch hat der Prozess vor dem Landgericht Frankfurt begonnen. Der Polizist konnte sich bei dem Vorfall im Februar dieses Jahres in Frankfurt-Bonames durch einen Sprung zur Seite retten. Die Staatsanwaltschaft geht vom Mordmerkmal der Verdeckung einer vorangegangenen Straftat aus. (AZ 3590 Js 210222/23)