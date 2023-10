Trinkwasserpreis steigt moderat

Mehr zum Thema

Über 70 Kilogramm Marihuana gefunden: Sechs Männer in Haft Die Polizei hat bei sechs Männern aus Stuttgart und Ludwigsburg mehrere Kilogramm Drogen und verschiedene Waffen gefunden. Bei Wohnungsdursuchungen seien über 70 Kilogramm Marihuana, etwa 15 Kilogramm Haschisch, 400 Gramm Ecstasy-Tabletten, ein nicht schussfähiges Gewehr AK 47, ein Beil sowie Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe sichergestellt worden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die Männer wurden am Dienstag zur Untersuchungshaft ins Gefängnis gebracht. Die Festnahmen fanden am Montag statt.