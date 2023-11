Trinkwasser in Heiningen bei Göppingen verunreinigt

Mehr zum Thema

Lebenslang für Pfleger wegen Mordes an 89-Jähriger Ein Mann arbeitet bei einem Seniorenehepaar. Er stiehlt Schmuck im Haushalt - und geht dann bis zum Äußersten. Ein Gericht kommt nun zu dem Schluss, dass der Pfleger aus Habgier handelte.

Vereinfachte Vorgaben für Riesenlaster ab 2024 Das Verkehrsministerium macht neue Vorgaben zum Einsatz der umstrittenen Riesenlastwagen auf den Straßen. Künftig werde die Befahrbarkeitsprüfung als zentrales Kriterium für Bewertung von Strecken angewendet, teilte das Ministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Zudem sollten Ortsdurchfahrten möglichst gemieden werden. Ressortchef Winfried Hermann (Grüne) sagte: Wir lassen Lang-Lkw nach wie vor nur dort fahren, wo es sicher ist. Wir vereinfachen die Kriterien als Beitrag zur Entlastung der Wirtschaft.