Trinkgefäß statt echte Waffe: Mann am Hauptbahnhof gestoppt

Mutmaßlicher Einbrecher kehrt an Tatort zurück Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Plauen im Vogtland an den Tatort zurückgekehrt und dabei den Ermittlungsbeamten geradewegs in die Arme gelaufen. Er hat die Tat gestanden, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte.

Tausende Kinder aus Ukraine lernen an sächsischen Schulen Auch für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Sachsen gilt die Schulpflicht. Sie umzusetzen, wird indes immer schwerer - und der Platz in den Regelklassen der Schulen knapper.