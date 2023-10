Der Boss des Textilherstellers Trigema (1200 Mitarbeiter, mehr als 100 Mio. Umsatz pro Jahr) nimmt nie ein Blatt vor den Mund – so auch jetzt nicht: „Als Unternehmer bin ich Egoist und will Geld verdienen. Damit das funktioniert, muss es meinem Umfeld aber gut gehen.“ Und da ist ihm Homeoffice eben ein Dorn im Auge. Für seine 700 Näher ginge das nicht. Wolfgang Grupp: „Aber auch für die 38 Mitarbeiter in der Verwaltung kommt das nicht infrage. Ich bin jeden Tag in der Firma, und ich brauche meine leitenden Leute vor Ort, und zwar jeden Tag. Das beschleunigt Entscheidungen. Ich entscheide schnell, bei mir bekommt jeder sofort eine Antwort.“

