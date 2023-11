Trierer Bischof berichtet zum Thema Missbrauch

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann stellt an diesem Dienstag (11.30 Uhr) den ersten Jahresbericht zum Stand der Aufarbeitung, Intervention und Prävention beim Thema sexueller Missbrauch im Bistum Trier vor. Ende 2022 hatte der Bischof in Trier angekündigt, künftig jährlich Rechenschaft abzulegen über die Aktivitäten des Bistums in diesem Bereich. Es sei wichtig, dass das Bistum bei dem Thema dranbleibe, hatte er gesagt. Der Bericht, der auch statistische Angaben enthalte, beziehe sich auf das Jahr 2022.

Ende September 2022 hatte Ackermann das Amt des Missbrauchsbeauftragten bei der Deutschen Bischofskonferenz nach zwölf Jahren abgegeben. Das Themenfeld wurde dort neu strukturiert - Nachfolger von Ackermann ist der Aachener Bischof Helmut Dieser.