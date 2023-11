Trickdieb tauscht unbemerkt Bankkarte am Automaten aus

Mehr zum Thema

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Zerf Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Zerf im Landkreis Trier-Saarburg einen Geldautomaten gesprengt. Der Hinweis auf die Tat sei am frühen Morgen eingegangen, teilte die Polizeiinspektion Saarburg am Montag mit. Demnach ist eine Filiale der Volksbank betroffen. Ersten Ermittlungen zufolge waren mindestens zwei Täter an der Sprengung des Geldautomaten beteiligt. Sie sollen nach der Tat unerkannt und ohne Beute mit einem Auto mit gestohlenem Kennzeichen geflohen sein. Am Gebäude sei ein Schaden entstanden. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar.