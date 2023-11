Trickbetrügerinnen sollen Seniorin bestohlen haben

Drei mutmaßliche Trickbetrügerinnen sollen in Berlin-Prenzlauer Berg eine 81-Jährige bestohlen haben. Die 47, 49 und 51 Jahre alten Frauen sowie ein 51-jähriger Komplize wurden festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zivilfahnder hatten den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag in der Schwedter Straße die drei Frauen beobachtet, wie sie die gebrechlich wirkende Seniorin ansprachen und in einen Hauseingang begleiteten. Wenige Minuten später hätten sie das Mehrfamilienhaus wieder verlassen und seien in ein Auto gestiegen, in dem der 51-Jährige wartete. Beamte seien dem Wagen gefolgt, andere suchten die Seniorin auf. Ihr soll Geld gefehlt haben, Behältnisse in der Wohnung seien aufgebrochen gewesen, hieß es. Daraufhin wurde das Auto mit den drei Frauen und dem Mann von Einsatzkräften gestoppt. Was sich in der Wohnung der 81-Jährigen genau zugetragen hat, muss noch ermittelt werden.