Trickbetrüger ergaunern Goldbarren von Rentner in Apolda

Unter dem Vorwand eines angeblichen Verkehrsunfalls haben Trickbetrüger von einem 77-jährigen Mann in Apolda fünf Goldbarren ergaunert. Eine Anruferin hatte sich als Angestellte des Amtsgerichts Jena ausgegeben und dem Mann nach Polizeiangaben vom Donnerstag weisgemacht, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe. Für eine Entlassung gegen Kaution benötige sie 80.000 Euro. Weil der erschrockene Senior bei dem Vorfall am Mittwoch die Summe nicht verfügbar hatte, bot er stattdessen fünf Goldbarren an, die von einer Frau abgeholt wurden.

Ein zweiter telefonischer Versuch am gleichen Tag, den Mann um weitere 23.000 Euro zu erleichtern, scheiterte laut Polizei nur daran, dass die Sparkasse bereits geschlossen hatte und er somit die Summe nicht von seinem Konto abheben konnte. Zum Wert der Goldbarren machte die Polizei auf Nachfrage keine Angaben.