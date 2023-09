Letzter Ausweg Social Media?

Wer schon mal Liebeskummer hatte, der weiß: das tut höllisch weh! Ein Gefühl, das gerade auch Comedian Oliver Pocher verspürt. Nach der Trennung von Noch-Ehefrau Amira zeigt sich der sonst so muntere Olli ganz verletzlich – und das ausgerechnet via Instagram. Doch sollte man seinen Liebeskummer wirklich in aller Öffentlichkeit ausleben?