Trend zu mehr Erstsemestern in Hessen

Wer zum Studieren das Elternhaus verlassen und sich ein neues Dach über dem Kopf suchen muss, steht erstmal vor einem Problem: Zimmer in Wohngemeinschaften, Wohnungen oder Plätze in Studentenwohnheimen sind rar und heiß begehrt. Und Wohnraum ist in vielen Universitätsstädten richtig teuer. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt hat sich für Studierende im vergangenen Jahr drastisch verschlechtert, hieß es im Studienwohnreport 2023 des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Dieser untersuchte die Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Bleibe und die Kosten in 38 Hochschulstädten. Fazit: Das Angebot ist rar, Mieten und Nebenkosten zudem gestiegen.

Für vergleichbare Musterwohnungen und WG-Zimmer in den Städten müssen die jungen Menschen demnach in Frankfurt am tiefsten in die Tasche greifen. Für eine 30 Quadratmeter Wohnung oder ein 20 Quadratmeter WG-Zimmer in Uni-Nähe müssen Studenten der Goethe-Uni Frankfurt fast 700 beziehungsweise fast 500 Euro aufbringen. Auch Darmstadt mit der Technischen Universität oder der Hochschule ist unter den Top zehn. Dort sind es rund 570 beziehungsweise 420 Euro, die Studierende ausgeben müssen.

Wer nichts findet, muss kreativ sein. Nach Angaben des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Philipps-Universität Marburg schlafen junge Menschen dann in Hotels, teilen sich Zimmer mit Freunden oder Bekannten oder gehen in Notunterkünfte des Studentenwerks. In anderen Fällen übernachten sie draußen oder auf Campingplätzen. Wieder andere würden bis zu acht Stunden am Tag pendeln. Nach Angaben des AStA in Frankfurt sind viele gezwungen, zu Hause zu wohnen, wenn sie kein Zimmer gefunden haben.