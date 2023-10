Treffen von Gemeinderäten: Pannen-Bahnverbindung Thema

Mehr zum Thema

Wasser in Freiburg-Kappel muss nicht mehr abgekocht werden Das Trinkwasser in Teilen von Freiburg-Kappel muss nicht mehr abgekocht werden. Die getroffenen Maßnahmen zeigen Wirkung, teilte der Versorger Badenova am Mittwoch mit. Wegen bakterieller Verunreinigungen wurde das Trinkwassernetz in dem östlichen Stadtteil Freiburgs seit vergangenem Freitag gechlort - das Wasser durfte nur abgekocht verwendet werden.

14-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern im Kreis Ludwigsburg ist ein 14-Jähriger am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Ein 15-Jähriger überholte ihn, scherte vor ihm ein und berührte mit seinem Hinterrad das vordere Rad des Jugendlichen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 14-Jährige stürzte und wurde mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.