Hildegard bekommt nur eine kleine Rente und dazu Grundsicherung. Wegen ihrer beiden Kinder hat die Rechtsanwaltsgehilfin oft in Teilzeit gearbeitet, die Folgen spürt die 67-Jährige nun im Alter. Die Rentnerin kocht preisgünstig, nach alten Rezepten, aber etwas zur Seite zu legen für noch schlechtere Tage ist undenkbar. „Es bleibt nie was übrig. Nie, nie“, sagt sie im Gespräch mit RTL.

Und damit ist Hildegard F. nicht allein. Der Verein Lichtblick e.V. hilft älteren Menschen mit wenig Rente. Allein in München sind es 4.000 Menschen, die regelmäßig kommen. „In den letzten Jahren war es so, dass sich vielleicht so um den 20. des Monats die Rentner und Rentnerinnen gemeldet haben und gesagt haben: „Mensch, ist ein bisschen knapp, ich habe nichts mehr zum Einkaufen.“ Jetzt ist es so, dass schon ab dem Zehnten bei uns die Telefone heiß laufen,“ führt Brigitte Grung von LichtBlick Seniorenhilfe e.V. München.

Ein ähnliches Bild zeichnen die Tafeln: Jeder vierte Kunde dort ist nach Schätzung der Betreiber älter als 64.

