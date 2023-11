Trauma-Expertin: Entführtes Mädchen braucht Zuwendung

Mehr zum Thema

DGB: Staat verliert wegen „Tarifflucht“ Einnahmen Arbeitgeber sind nach Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) immer weniger bereit, Tarifverträge abzuschließen. Dem Land Niedersachsen entgingen deshalb Steuereinnahmen in Milliardenhöhe, Bremen Einnahmen in Millionenhöhe. Das geht aus Berechnungen des DGB auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Montag vorgestellt wurden.

Entführer von Vierjähriger hatte kein Sorgerecht mehr Einen Tag nach der stundenlangen Geiselnahme einer Vierjährigen auf dem Hamburger Flughafen sind weitere Details zu den Hintergründen der Tat bekanntgeworden. Der Vater des Kindes sei im Frühjahr 2023 zu einer Geldstrafe von 3600 Euro wegen Entziehung Minderjähriger verurteilt worden, sagte Kai Thomas Breas, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade, am Montag. Der Türke habe das Mädchen im März 2022 in seine Heimat mitgenommen. Die Mutter habe Anzeige erstattet, dann aber zunächst versucht, auf anderem Wege die Sache zu regeln. Zunächst sei das Verfahren daher eingestellt worden.