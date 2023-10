Traulsen wird Deutschland-Chef bei Boehringer

An der Spitze des Deutschland-Geschäfts des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim steht zu Beginn des kommenden Jahres ein Wechsel an. Zum 1. Januar 2024 übernimmt Fridtjof Traulsen den Vorsitz der Geschäftsführung, wie das Unternehmen am Montag in Ingelheim mitteilte. Der 54-Jährige folgt in dieser Funktion auf Sabine Nikolaus, die den Angaben zufolge in den Ruhestand geht. Derzeit ist Traulsen Leiter des zweiten großen Standorts von Boehringer in Deutschland im baden-württembergischen Biberach.

Bei Boehringer ist Traulsen bereits seit dem Jahr 2000, er war für das Unternehmen auch schon in den USA tätig, von 2013 bis 2020 war er weltweit für die Entwicklung neuer Humanpharma-Produkte verantwortlich, also Medikamente für Menschen. Nikolaus wird das Unternehmen Ende dieses Jahres nach mehr als 28 Jahren verlassen, das Deutschland-Geschäft leitete sie fünf Jahre.