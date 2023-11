Trauerfeier für Hamburgs Ehrenbürgerin Greve im Michel

Mehr zum Thema

Verdi weitet Warnstreiks im öffentlichen Dienst massiv aus Im bislang festgefahrenen Tarifstreit für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder plant die Gewerkschaft Verdi in Hamburg für die kommende Woche eine neue Warnstreikwelle. Von Montag bis Donnerstag soll es nacheinander in unterschiedlichen Bezirken zu Arbeitsniederlegungen kommen, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. Aufgerufen sind die Beschäftigten aus den Bezirksämtern, Schulen, der Feuerwehr, des Landesbetriebs Erziehung und Beratung und des Landesbetriebs Straßen, Brücken, Gewässer sowie Beschäftigte von Hamburg Service vor Ort der Freien und Hansestadt Hamburg.

57 Stunden Vollsperrung auf A7 bei Bordesholm geplant Die Autobahn 7 soll Ende November zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Autobahndreieck Bordesholm zwischen dem 24. und 27. November für rund 57 Stunden vollständig gesperrt werden. Die Autobahn GmbH des Bundes teilte am Freitag mit, dass die Sperrung am 24. November um 20.00 Uhr beginnen und am 27. November um 5.00 Uhr enden soll. Zeitgleich mit der A7 muss auch die Landesstraße 49 vollständig abgesperrt werden.