Transporterfahrer nach Kollision mit LKW schwer verletzt

Mehr zum Thema

Mehr geflüchtete Kinder an Bayerns Schulen - 31.000 Ukrainer Rund 31.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler lernen inzwischen in den Schulen des Freistaats. Doch sie sind nicht die einzigen - auch aus anderen Ländern fliehen Kinder und Jugendliche nach Bayern. „Brückenklassen“ gibt es aber nur für eine der beiden Gruppen.

Bürger dürfen Vorauswahl für Nürnberger Christkind treffen Alle zwei Jahre wird in Nürnberg ein neues Christkind gewählt. Wer sich um das Amt bewerben kann, ist genau geregelt. Welche Kandidatin schafft es in die Endrunde?