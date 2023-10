Transporterfahrer kommt von Autobahn ab: Schwer verletzt

Mehr zum Thema

Rund 11.000 ukrainische Kinder an Schulen in Rheinland-Pfalz An den Schulen in Rheinland-Pfalz sind seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als anderthalb Jahren rund 11.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine angemeldet worden. Dazu kommen im selben Zeitraum fast 7800 Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern, wie das Bildungsministerium der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mitteilte.

14-Jähriger baut Unfall: Vater fährt ohne Führerschein davon Ein 14-Jähriger ist am Samstag in Bad Kreuznach mit dem Auto seiner Eltern in eine Laterne gekracht. Der 35 Jahre alte Vater des Jugendlichen soll das Auto danach ohne Fahrerlaubnis davongefahren haben, wie die Polizei in Bad Kreuznach am Sonntag mitteilte. Der 14-Jährige soll sich zuvor die Autoschlüssel genommen haben, um damit eine Spritztour zu machen, wie es hieß. Dabei habe er den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang des Automatikwagens verwechselt, woraufhin das Auto rücklings in eine Straßenlaterne prallte und diese umbog.