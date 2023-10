Transporter verliert Bootsanhänger bei voller Fahrt

Mehr zum Thema

Mehr Schüler schaffen Mittlere Reife Auch die Prüfungen an den Regionalen oder Gesamtschulen des Landes in diesem Sommer haben die Defizite in den Hauptfächern offengelegt. Doch zeigt die Ergebnisanalyse auch, dass nach der Corona-Pandemie der Schulalltag wieder in ruhigeren Bahnen zu laufen scheint.

Betrunkene Frau wählt Notruf: Zwei Schwerverletzte Die Polizei in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) hat in einer Wohnung zwei stark betrunkene Schwerverletzte gefunden. Dabei handelt es sich um eine 43-jährige Frau und einen 65 Jahre alten Mann, bei dem die Frau am Dienstagabend wohl zu Besuch war, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.