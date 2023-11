Transporter stößt auf A5 mit Gefahrgut-Sattelzug zusammen

Auf schneebedeckter Fahrbahn ist auf der Autobahn 5 bei Breitenbach am Herzberg ein Kleintransporter mit einem Gefahrgut-Sattelzug zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden nach dem Unfall am Dienstagmorgen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge geriet der 37-jährige Fahrer des Transporters zwischen der Anschlussstelle Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck in Fahrtrichtung Norden ins Schleudern. Sein Fahrzeug prallte gegen den Sattelzug eines 51-Jährigen, der mit Kohlenstaub beladen war. Der Laster sei ebenfalls ins Schleudern geraten und links von der Straße abgekommen. Dort sei er gegen die Stützmauer der Fahrbahnteilung geprallt.

Beide Fahrzeuge blieben laut Mitteilung auf der linken und mittleren Fahrspur liegen, der Sattelzug knickte zur Seite weg und verkantete sich. Der geladenen Kohlenstaub trat demnach nicht aus. Allerdings seien Betriebsstoffe in unbekannter Menge ausgetreten, hieß es. Die Feuerwehr sperrte die A5 zur Reinigung für eine halbe Stunde voll. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 120.000 Euro.