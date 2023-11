Transporter prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

Mehr zum Thema

Betrunkene Fahrerin flüchtet und beschädigt Polizeiauto Eine betrunkene Autofahrerin ist im Landkreis Vorpommern-Rügen vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet und hat dabei einen Polizeiwagen beschädigt. Zwei Beamte seien bei dem Unfall am Dienstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Den eigenen Angaben zufolge hatten die Beamten die 68-Jährige in Ribnitz-Damgarten wegen einer auffälligen Fahrweise kontrollieren wollen. Doch statt anzuhalten, sei die Frau mit ihrem Wagen weitergefahren.