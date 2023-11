Transporter prallt auf Lkw: A42 stundenlang gesperrt

Mehr zum Thema

NRW setzt auf bundesweite Bezahlkarte: Bayern prescht vor Während Bayern bereits eine eigene Bezahlkarte für Asylbewerber plant, hofft Nordrhein-Westfalen weiter auf eine bundesweite Lösung. Darauf hätten sich Bund und Länder bei ihrer Konferenz am 6. November schließlich verbindlich geeinigt, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Grüner Wasserstoff: Immer mehr Elektrolyseure geplant In Deutschland werden immer mehr Elektrolyseure für grünen Wasserstoff geplant. Lag die bis 2030 ingesamt geplante Erzeugungsleistung im Februar noch bei 8,1 Gigawatt, ist sie bis August auf 8,7 Gigawatt gestiegen. Dies geht aus der neuen Wasserstoffbilanz des Energiekonzerns Eon hervor, die am Mittwoch in Essen vorgestellt wurde. Demnach sind derzeit 33 Elektrolyseure mit einer installierten Leistung von 62 Megawatt in Betrieb. 2030 kommt die Analyse auf 111 Anlagen (Februar: 88) mit einer Gesamtleistung von 8712 Megawatt. Ob die geplanten Anlagen allerdings tatsächlich gebaut werden, ist offen.