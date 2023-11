Transporter prallt auf Lkw: A42 gesperrt

Mehr zum Thema

Auto stößt mit Straßenbahn zusammen: Vier Schwerverletzte Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Duisburg sind vier Menschen schwer verletzt worden. Eine 37 Jahre alte Autofahrerin habe ihren Wagen am Dienstagabend auf einer Straße im Stadtteil Marxloh wenden wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie nicht auf die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn geachtet. Auf dem Fahrstreifen der Bahn kam es so zum Zusammenstoß. Vier der fünf Insassen im Auto wurden laut Polizei schwer verletzt. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Schüsse in Fußgängerzone: Polizei stoppt bewaffneten Mann Schüsse mitten in der Fußgängerzone: Polizisten haben in Gummersbach einen Bewaffneten gestoppt. Auch eine Passantin wird angeschossen. Dabei ging es zunächst um einen simplen Ladendiebstahl.