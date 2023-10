Transporter fährt auf Leitplanke: Stau auf A43

Mehr zum Thema

Mann findet über tausend Euro und geht zur Wache Ein Mann hat in Warstein ein Bündel mit Geldscheinen auf der Straße gefunden und ist damit noch in der Nacht zur Polizei gegangen. Kurz nach Mitternacht sei der 32-Jährige mit den Scheinen auf der Wache erschienen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beim Zählen kamen der ehrliche Finder und die Polizeibeamten auf einen Wert von über tausend Euro. Bleibt abzuwarten, ob es jemanden gibt, der das Geld vermisst, erkärte die Polizei. Der Besitzer könne sich gerne bei der Polizei in Warstein melden.

Mehrere Festnahmen bei Einsatz wegen Eigentumskriminalität Bei einem größeren Polizeieinsatz in Arnsberg hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen. Der Einsatz finde in Wohnstraßen in der Nähe des Bahnhofs statt und dauere noch an, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Dem Einsatz sind Ermittlungen unserer Kriminalpolizei im Bereich der Eigentumskriminalität vorausgegangen, teilte die Polizei auf X, vormals Twitter, mit. Beteiligt seien Beamte der Kriminal- und der Bereitschaftspolizei.