Transporter fährt auf A9 auf Lkw auf

Ein Transporter ist am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz (Saale-Orla-Kreis) auf einen Lastwagen aufgefahren. Dabei wurde der 33 Jahre alte Beifahrer des Transporters eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt, wie die Autobahnpolizei am Donnerstag mitteilte.

Der Rettungshubschrauber, der den Mann ins Krankenhaus fliegen sollte, konnte wegen eines technischen Defekts aber am Unglücksort nicht mehr starten. Deshalb musste der 33-Jährige in einen Rettungswagen umgebettet und über Land in die Klinik gebracht werden. Der 39 Jahre alte Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen.

Der Fahrer des Transporters war laut Polizei vermutlich in Sekundenschlaf gefallen und auf der A9 in Fahrtrichtung München in den Laster gefahren und anschließend gegen die Mittelleitplanke geprallt. Nach etwa zwei Stunden wurde die Vollsperrung der Autobahn aufgehoben, der Verkehr wurde am stehenden Rettungshubschrauber vorbeigeführt. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf 40 000 Euro.