Transporter brennt: A4 Richtung Dresden zeitweise gesperrt

Kleine Winterepisode: Dauerfrost und Schneefälle in Sachsen Winterlandschaft Sachsen: Seit Tagen schneit es im Freistaat und in den Hochlagen rodeln die Menschen oder ziehen Langlaufspuren. Auch in den kommenden Tagen bleibt es frostig und so steht mancherorts die Abfahrtsskisaison sogar kurz bevor.

Weihnachtsbaum in Aue-Bad Schlema wieder abgebaut Der Weihnachtsbaum auf dem Postplatz in Aue-Bad Schlema wurde wieder abgebaut. Der Stamm des 13 Meter hohen Baumes hatte einen Spannungsriss bekommen und stand dadurch schief, wie die Stadt Aue-Bad Schlema am Montag mitteilte. Auch die Weihnachtsbeleuchtung wurde wieder entfernt. Einen Ersatz für den Weihnachtsbaum werde es aufgrund von zeitlichen und organisatorischen Gründen in diesem Jahr nicht geben. Immerhin steht auf dem Altmarkt ein unversehrter 12 Meter hoher Weihnachtsbaum.