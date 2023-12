Transformation der Autobranche muss Erfolg werden

Mehr zum Thema

Warnung vor eigenmächtiger Suche nach vermisstem Mädchen Im Fall einer vermissten 13-Jährigen aus Mühlhausen hat die Polizei vor eigenmächtigen Suchaktionen gewarnt. Teils hätten sich Suchtrupps gebildet, die andere Menschen zu Hause besucht und zur Rede gestellt hätten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das könne in Persönlichkeitsrechte eingreifen und im Zweifel strafbar sein. Eine Art Bürgerwehr gehe Hinweisen aus den Sozialen Netzwerken nach und gebe Informationen teilweise nicht an die Polizei weiter. Da ist regional viel Aufruhr.

CDU will Aufnahme- und Rückführzentren für Migranten Menschen mit geringen Aussichten, in Deutschland bleiben zu dürfen, sollten laut CDU nicht in die Kommunen verteilt werden. Dafür haben die Christdemokraten einen Gesetzentwurf vorgelegt. Unklar ist, ob sie dafür im Parlament eine Mehrheit finden - und mit wem.