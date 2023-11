Transferstreit mit Ljubljana: 1. FC Köln stellt Strafanzeige

Mehr zum Thema

Glätte sorgt für Unfälle und zahlreiche Einsätze in NRW Auch in Nordrhein-Westfalen hat sich der Wintereinbruch bemerkbar gemacht. Glatteis brachte so manchen ins Schleudern. Laut Wetterdienst bleibt es erst mal winterlich.

Richter-Ernennung: SPD bringt U-Ausschuss ins Spiel Ging bei der Besetzung des Präsidentenpostens am Oberverwaltungsgericht in Münster alles mit rechten Dingen zu? Darüber wurde in einer weiteren Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag erbittert gestritten.