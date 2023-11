Transat-Regatta: Top-Segler Herrmann auf Platz acht

Das 16. Transat Jacques Vabre geht dem Finale der Imoca-Flotte entgegen. Team Malizia um den deutschen Profi-Segler Boris Herrmann greift von Platz acht an.

Im 16. Transat Jacques Vabre strebt die Imoca-Flotte mit Boris Herrmann und Will Harris auf Malizia - Seaexplorer den Entscheidungen entgegen. Der deutsche Top-Segler lag am Mittwochvormittag mit dem 2022 getauften Boot auf Platz acht im Feld der Verfolger. Der fünfmalige Hamburger Weltumsegler rechnet mit einem Sonntagsfinale. Die schnellsten Imoca-Boote könnten den Zielhafen Fort-de-France auf Martinique in der Karibik schon am 19. November erreichen.

Die hinter dem deutsch-britischen Duo liegende L’Occitane en Provence hatte bereits mehr als 100 Seemeilen Rückstand. An der Spitze der zweigeteilten Imoca-Flotte sind die West-Ausreißer Justine Juju Mettraux und Julien Villion auf Teamwork.net inzwischen wieder eingefangen. Die Südboote sind schneller unterwegs als die lange Zeit führende, nun aber im Norden strauchelnde Konkurrenz.