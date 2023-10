Traktorfahrer fährt Strommast um: Straße gesperrt

Mehr zum Thema

Verein sagt verschobene Israel-Jugendreise ganz ab Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hat der Neubrandenburger Dreikönigsverein kurzfristig seine diesjährige Jugendreise nach Israel abgesagt. Wir wollten mit 25 Jugendlichen Ende Oktober für eine Woche nach Tel Aviv fliegen, sagte Vereinsgeschäftsführer Markus Bitto am Mittwoch. Das sei wegen der Sicherheitslage am Montag storniert worden. Der Verein bietet solche Reisen seit Jahren regelmäßig - sonst in den Herbstferien - an und hat auf diese Weise schon mehreren Hundert Jugendlichen Kontakt mit Israel und Palästina ermöglicht. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Obduktion: 21-Jähriger Neubrandenburger starb an Brust-Stich Im Totschlag-Fall eines 21-Jährigen in Neubrandenburg fehlt der Polizei weiter eine konkrete Spur zu möglichen Verdächtigen. Nun ist aber die Todesursache klar: Einer der Stiche in den Brustbereich war tödlich.