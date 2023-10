Traktoranhänger schert aus: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist mit dem Anhänger eines Traktors kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Montagabend kurz vor dem Ortseingang Haserich im Landkreis Cochem-Zell, wie die Polizeiinspektion Simmern in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Beim Abbiegen des Traktors von einer Landstraße auf ein Feld sei der Anhänger so weit auf die Gegenfahrbahn ausgeschert, dass er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer kollidierte. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde demnach in ein Krankenhaus geflogen. Nach der Ursache für den Zusammenstoß werde ermittelt.