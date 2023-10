Traktor verliert Weintrauben auf Brücke: Unfall und Sperrung

Mehr zum Thema

Bätzing-Lichtenthäler: Lage macht es schwer für Faeser Mitten im Endspurt des hessischen Landtagswahlkampfes spitzt sich die Diskussion über die Migrationspolitik zu - nicht einfach für Bundesinnenministerin Faeser, die SPD-Spitzenkandidatin ist. Das sieht man auch bei den Genossen in Rheinland-Pfalz so.

Bätzing: Weltsynode wird alle drängenden Fragen besprechen Am Mittwoch beginnt die Weltsynode in Rom. Kritiker glauben nicht, dass das Treffen eine Erneuerung der Kirche bewirkt. Der Chef der Deutschen Bischofskonferenz ist zumindest sicher, dass die Teilnehmer alle brisanten Themen anschneiden werden.