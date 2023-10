Traktor-Unfälle enden besonders oft tödlich

Mehr zum Thema

Milliardenschwere Rüstungsexporte aus Bayern genehmigt Die Bundesregierung hat in diesem Jahr bis Ende September Rüstungsexporte aus Bayern in Milliardenhöhe genehmigt. Der Gesamtwert beläuft sich auf rund 2,05 Milliarden Euro, wie aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine schriftliche Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervorgeht. Mehr als 775 Millionen Euro entfallen auf Kriegswaffen, der Rest sind sonstige Rüstungsgüter im Wert von rund 1,27 Milliarden Euro.