Traktor rammt vier Häuser: Halbe Million Euro Schaden

Misere um Gefängnisneubau: Linke fordert Aufklärung Angesichts neuer Probleme rund um den Gefängnisneubau in Zwickau hat die Linke Aufklärung gefordert. Ich bin entsetzt über die Entwicklungen rund um den Bau, erklärte Karola Stange, Abgeordnete im Thüringer Landtag, am Donnerstag. Dabei kritisierte sie, dass sich auch die Kosten inzwischen verdoppelt haben. Nicht nur, dass sehr unwirtschaftlich mit Steuergeld umgegangen werde. Auch die Verbesserung der Haftbedingungen für Gefangene verzögere sich weiter, monierte die Linke-Politikerin. Hinzu komme eine Hängepartie für die Berufs- und Lebensplanung von Beschäftigten im Strafvollzug.