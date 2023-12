Trainer Kwasniok nimmt Paderborn-Profis in die Pflicht

Zweitligist SC Paderborn 07 will die jüngste Talfahrt beenden. Nach den beiden Niederlagen gegen Nürnberg (1:3) und Elversberg (1:4) nahm Lukas Kwasniok sein auf Rang 12 abgerutschtes Team in die Pflicht. Wir wollen unser wahres Gesicht zeigen. Zuletzt haben wir zu lethargisch agiert. Jetzt geht es darum, Fußball mit Herzblut zu spielen, sagte der Fußball-Lehrer voller Hoffnung auf eine Trotzreaktion seiner Profis im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Hannover 96. Er kündigte eine umfassende Rotation an: Bei der Startformation sind vier Positionen sicher.

Die noch zu Wochenbeginn angeschlagenen Profis Raphael Obermair und Sirlord Conteh befinden sich auf dem Weg der Besserung. Dagegen werden Visar Musliu, Kimberly Ezekwem und Niclas Nadj voraussichtlich fehlen.