Trainer gefunden: Schalke kündigt Vorstellung an

Prozess wegen Einbrüchen: Fünf Angeklagte, 127 Fälle Bis Ende April 2024 hat das Landgericht Aachen einen großen Prozess gegen eine mutmaßliche Einbrecherbande geplant. Die fünf Männer sollen ein halbes Jahr lang in wechselnder Beteiligung in Wohnhäuser eingebrochen sein, um Schlüssel zu Autos sowie Wertsachen zu stehlen.