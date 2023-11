Trainer Fischer: Das Lächeln ist zurück bei Union Berlin

Mehr zum Thema

Nürnberg überzeugt beim Auswärtssieg in Paderborn Der 1. FC Nürnberg ist in der 2. Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat die Aufstiegsplätze im Visier. Am Samstag feierte der Club eine Woche nach der Last-Minute-Heimpleite gegen Schalke 04 einen verdienten 3:1 (3:0)-Sieg beim SC Paderborn. Als derzeit Tabellensechster hat der FCN nur zwei Punkte Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz. Dabei mussten die Gäste nach der Roten Karte gegen Jens Castrop (60. Minute/Foulspiel) lange Zeit mit zehn Spielern auskommen.

Wind, Schnee und Frost in der Nacht in Bayern In Südbayern wird es in der Nacht zum Sonntag frostig und teilweise rutschig: Örtlich kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe und Reif kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. In Teilen des Freistaats kann es auch Schnee geben: Über das Wochenende sind in den Alpen und im Bayerischen Wald oberhalb von 800 bis 1000 Metern bis zu fünf Zentimeter, in höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter und in den Allgäuer Alpen und höheren Lagen des Bayerwaldes bis zu 15 Zentimeter Schnee angesagt. Laut DWD wird die Schneefallgrenze bis Sonntagabend voraussichtlich auf über 1500 m ansteigen.

