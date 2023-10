So sehr sich Lars Pape jetzt für seine Rolle Michi und Maren freut, so sehr haben ihn die Trennungs-Szenen von Nicole geschmerzt: „Die Abschiedsszene im Hotel war eine meiner wahrscheinlich emotional schwierigsten Szenen – ich habe zumindest im richtigen Take geheult wie ein Schlosshund. Genau das macht diesen Job, und vor allem auch die Arbeit an einer Daily, so spannend und herausfordernd. Um 11 Uhr machst Du vor der Kamera noch blöde Witze, um halb 12 betrügst du deine große Liebe und zwei Stunden später heiratest Du. Wo kann man das sonst so erleben? (lacht) Das macht wahnsinnig großen Spaß, ist aber auch wahnsinnig anstrengend, mental und körperlich.“

Für den Schauspieler hat diese Szene etwas von einem Ritt auf der perfekten Welle: „Auf der anderen Seite sind aber genau das diese magischen Momente des Schauspiels, wenn du für ein paar Momente komplett in deiner Figur und der Szene aufgehst und nicht mehr darüber nachdenken musst, was du tust. Ich vergleiche das immer mit einem Surfer, der auf dem Meer auf die perfekte Welle wartet. Und wenn er dann den richtigen Moment erwischt, schafft er es ohne Anstrengung, dafür aber mit dem bestmöglichen Gefühl an den Strand. Erwischt er die Welle einen Ticken zu spät, kommt er zwar auch an Land, aber braucht dafür mehr Kraft und hat weniger Spaß. Und diesen perfekten Ritt durch die Szene erleben wir eben auch ab und zu- wie in Michis Abschiedsszene. Woran ich in der Szene gedacht habe, bleibt allerdings mein Geheimnis. (lacht)“