Traditionelles Gericht neu interpretiert: Grünkohl-Sushi

Verdi kündigt Warnstreiks von Landesbeschäftigten an Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder hat die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen angekündigt. Zwei Verhandlungsrunden ohne Angebot der Arbeitgeber - das bedeutet für uns: Es fehlt massiv an Wertschätzung für die Arbeit der Kolleg*innen in den Verwaltungen und Betrieben der Länder, sagte Stefanie Reich, stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin, laut Mitteilung. Start sei am Montag in Braunschweig und Oldenburg, am Dienstag folge unter anderem Lüneburg.