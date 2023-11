Townes verabschiedet sich endgültig vom BBL-Club Crailsheim

Mehr zum Thema

Kleidung und Schmuck im Wert von rund 800.000 Euro gestohlen Fast 800.000 Euro sind die gestohlenen Mode-Artikel aus zwei Boutiquen in Heidelberg wert, zu denen die Polizei derzeit ermittelt. In beiden Fällen seien die bislang unbekannten Täter in die Geschäfte eingebrochen, indem sie das Schaufenster beschädigten, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Aus den beiden Boutiquen seien Kleidung, Handtaschen und Schmuck gestohlen worden.